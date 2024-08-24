Маринованные огурцы со смородиновым листом: классический рецепт на зиму

Маринованные огурцы со смородиновым листом — это классическая закуска, которая радует своим ароматом. Листья смородины придают огурцам особую пикантность. Они помогут разнообразить вкус любимой заготовки. Следуйте нашему рецепту, чтобы заготовить вкусные огурцы на зиму.

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Ингредиенты

Огурцы свежие среднего размера — 1 кг

Листья черной смородины — 8–10 шт.

Листья вишни — 4–5 шт. (по желанию)

Чеснок — 3–4 зубчика

Зонтики укропа — 2–3 шт.

Черный перец горошком — 5–7 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Вода — 1 литр

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 2–3 ст. л.

Приготовление

Огурцы хорошенько промойте под водой, а затем оставьте отмачиваться еще часа на два. Это сделает будущую закуску более хрустящей.

Возьмите подходящие банки. Не забудьте простерилизовать их. На дно каждой емкости отправьте листья смородины (можно взять еще и вишневых), несколько зубчиков чеснока, лаврушку, укроп и горошинки черного перца.

Огурцы ставьте в банки вертикально. Кладите их плотно, чередуйте с оставшимися листочками.

Тем временем займемся маринадом. Закипятите воду на плите, киньте в емкость с ней пару ложек соли и сахара. Проварите смесь минуты три, затем добавьте в нее уксус. Снимите с плиты.

Заливайте огурцы еще горячим маринадом. Нужно, чтобы все содержимое было покрыто раствором.

Закатайте банки, переверните их вверх тормашками, укутайте в полотенце или одеяло и оставьте в комнате, пока не охладятся. Затем можно отправлять заготовки в погреб или холодильник. Оставьте их мариноваться хотя бы на пару дней.

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