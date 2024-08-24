Маринованные огурцы со смородиновым листом: классический рецепт на зиму
Маринованные огурцы со смородиновым листом — это классическая закуска, которая радует своим ароматом. Листья смородины придают огурцам особую пикантность. Они помогут разнообразить вкус любимой заготовки. Следуйте нашему рецепту, чтобы заготовить вкусные огурцы на зиму.
Ингредиенты
Огурцы свежие среднего размера — 1 кг
Листья черной смородины — 8–10 шт.
Листья вишни — 4–5 шт. (по желанию)
Чеснок — 3–4 зубчика
Зонтики укропа — 2–3 шт.
Черный перец горошком — 5–7 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Вода — 1 литр
Соль — 2 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Уксус 9% — 2–3 ст. л.
Приготовление
Огурцы хорошенько промойте под водой, а затем оставьте отмачиваться еще часа на два. Это сделает будущую закуску более хрустящей.
Возьмите подходящие банки. Не забудьте простерилизовать их. На дно каждой емкости отправьте листья смородины (можно взять еще и вишневых), несколько зубчиков чеснока, лаврушку, укроп и горошинки черного перца.
Огурцы ставьте в банки вертикально. Кладите их плотно, чередуйте с оставшимися листочками.
Тем временем займемся маринадом. Закипятите воду на плите, киньте в емкость с ней пару ложек соли и сахара. Проварите смесь минуты три, затем добавьте в нее уксус. Снимите с плиты.
Заливайте огурцы еще горячим маринадом. Нужно, чтобы все содержимое было покрыто раствором.
Закатайте банки, переверните их вверх тормашками, укутайте в полотенце или одеяло и оставьте в комнате, пока не охладятся. Затем можно отправлять заготовки в погреб или холодильник. Оставьте их мариноваться хотя бы на пару дней.
Вот еще ценная информация о маринованных огурцах со смородиновым листом:
- калорийность — 30 ккал на 100 г;
- время приготовления — около трех часов (включая подготовку огурцов).