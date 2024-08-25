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Вяленые помидоры на зиму с острым перцем

Вялить помидоры на зиму можно с различными добавками. Чтобы разнообразить меню, предлагаем рецепт вяленых помидоров на зиму со жгучим перцем.

Рецепт вяленых помидоров с острым перцем
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • помидоры — 1,5 кг;
  • свежий чеснок — 3 дольки;
  • соль, сахар, черный перец — по вкусу;
  • сушеный базилик — 2 ч. л.;
  • перец чили — 2 штуки;
  • рафинированное подсолнечное масло — 250 мл.

Застелить противень пекарской бумагой, разложить разрезанные пополам помидоры срезом вверх, посыпать солью, черным перцем и сахаром. Вялить в духовке на маленьком огне с приоткрытой дверцей от 8 до 10 часов.

Простерилизовать банки, уложить на дно нарезанный тонкими лепестками чеснок, колечки перца чили, всыпать щепотку базилика. Заполнить вялеными помидорами чуть больше половины банки и снова добавить те же ингредиенты, что укладывали на дно. Залить банки маслом до плечиков, закатать и убрать в холодильник.

  • Калорийность на 100 г: 258 ккал.
  • БЖУ: 14,1/3,0/43,5.
  • Время приготовления: 10 часов.

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