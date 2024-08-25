Рецепт вяленых помидоров с острым перцем

Вялить помидоры на зиму можно с различными добавками. Чтобы разнообразить меню, предлагаем рецепт вяленых помидоров на зиму со жгучим перцем.

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг;

свежий чеснок — 3 дольки;

соль, сахар, черный перец — по вкусу;

сушеный базилик — 2 ч. л.;

перец чили — 2 штуки;

рафинированное подсолнечное масло — 250 мл.

Застелить противень пекарской бумагой, разложить разрезанные пополам помидоры срезом вверх, посыпать солью, черным перцем и сахаром. Вялить в духовке на маленьком огне с приоткрытой дверцей от 8 до 10 часов.

Простерилизовать банки, уложить на дно нарезанный тонкими лепестками чеснок, колечки перца чили, всыпать щепотку базилика. Заполнить вялеными помидорами чуть больше половины банки и снова добавить те же ингредиенты, что укладывали на дно. Залить банки маслом до плечиков, закатать и убрать в холодильник.

Калорийность на 100 г: 258 ккал.

БЖУ: 14,1/3,0/43,5.

Время приготовления: 10 часов.

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