В Роспотребнадзоре рассказали о пользе моркови

Морковь - двулетнее травянистое растение с мясистым основанием и многократно перисто-рассеченными листьями. Она распространена в мире более 4 000 лет.

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Корнеплоды оранжевого цвета родились в Средиземноморье, а фиолетового, белого и желтого - в Афганистане и Индии.

Самой вкусной частью моркови считается слой между сердцевиной и кожицей, который называется флоэмой.

В ее составе присутствуют бета-каротин (провитамин А), витамины В, К, С, калий, марганец, пищевые волокна и кумарины. Калорийность такого продукта в сыром виде всего 35 ккал на 100 г, а в отварном - 25 ккал на 100 г.

При выборе моркови нужно обратить внимание на поверхность. Она должна быть гладкой, не деформированной, без повреждений или трещин. Сам корнеплод - твердый. Хранить овощ лучше в немытом виде.

Не стоит покупать поврежденный плод с темными пятнами или точками, трещинами, а также недозревший - с зелеными пятнами или мягкий. Также на нем не должно быть отростков. Черные полоски говорят о том, что морковь могли повредить вредители. А вялый овощ считается несочным.

Бета-каротин лучше усваивается организмом не в сыром виде, а при термической обработке. Варить морковь нужно в небольшом количестве воды под крышкой. Нарезать мелко или тереть на терке. Для заправки подойдет растительное или сливочное масло.

Эксперты отмечают, что морковь снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение, защищает клетки организма от свободных радикалов, питает и увлажняет кожу, стимулирует слюноотделение, предотвращает кариес и неприятный запах изо рта, а также поддерживает здоровое пищеварение. А морковный сок имеет желчегонный и очищающий эффект.

Запеканку или салаты рекомендуется готовить из светлых корнеплодов, первые, вторые блюда и соки - из ярких и насыщенных овощей. Худеющим стоит остановиться на сырой моркови, а пожилым - на протертых супах-пюре.