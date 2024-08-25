Рецепты уходящего лета. Овощные закуски от хозяек

Август — это идеальное время для приготовления разнообразных блюд и укрепления вашего здоровья благодаря сезонным овощам. URA.RU делится рецептами простых и вкусных овощных закусок от пермских хозяек.

Кабачковая икра

Кабачковая икра — один из любимых рецептов дачников. Майонез в этом рецепте придает икре нежную текстуру.

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Лечо

Лечо — традиционное венгерское блюдо, которое стало популярным во всем мире. Эта овощная закуска идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

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Салат Ассорти

Салат станет прекрасным дополнением к вашему столу или блюдом для легкого ужина. В нем гармонично сочетаются сезонные овощи, нежная зелень и пикантные специи.