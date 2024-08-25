Рецепт томатного сока на зиму со свежим сельдереем

Рецепт томатного сока на зиму для гурманов — со свежим сельдереем
Томатный сок в домашних условиях на зиму с сельдереем
Зимние заготовки томатного сока в домашних условиях можно дополнять различными добавками. Предлагаем рецепт для гурманов — томатный сок с сельдереем.
Ингредиенты:
томаты — 3 кг;
зелень сельдерея — 1 стебель;
корень сельдерея — 50 г;
соль — по вкусу.
Томаты порезать на четыре части и сделать сок с помощью соковыжималки или специальной насадки для мясорубки. Корень сельдерея и стебель пюрировать блендером. Соединить все ингредиенты в глубокой емкости, посолить и кипятить на слабом огне восемь минут. Затем процедить смесь через марлю и еще раз вскипятить. Горячий сок распределить по стерильным банкам, закатать и поставить вверх дном, пока полностью не остынут.
Калорийность на 100 г: 21 ккал.
БЖУ: 1,1/0,2/3,8.
Время приготовления: 30 минут.
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