Как «спасти» пересоленный суп?

Случаи с избыточным добавлением соли в блюдо нередки. Поэтому следует держать в голове информацию о том, как исправить ситуацию. Существует несколько методов, которые помогут сделать избыток соли в пище практически незаметным, передает издание Pravda.Ru.

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Один из самых простых и популярных способов – добавление картофеля. Достаточно одного клубня, разрезанного на две половины – он поглотит излишки соли. Важно пробовать суп в процессе — как только вкус станет приемлемым, можно снимать кастрюлю с плиты.

Другой вариант – добавление в суп несоленых сухариков. Этот метод приемлем тогда, когда избыток соли обнаружился уже на этапе подачи блюда. Помимо того, ощущение избыточной соли уменьшит сметана средней жирности.