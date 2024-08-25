Рецепт диетического овощного салата с тунцом

Овощной салат с тунцом – отличное решение для обеденного перерыва в летнюю жару. Несмотря на то, что такое блюдо достаточно сытно, оно относится к диетическим. Издание Pravda.Ru поделилось рецептом.

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Для приготовления понадобятся консервированный тунец (200 г), болгарский перец (100 г), помидоры черри (100 г), красный лук (40 г), листья салата (100 г), лимон (1 шт), оливковое масло (1 ст.л), соевый соус (2 ст.л).

Сначала необходимо порезать листья салата на кусочки и выложить в миску. Затем мелко нарезать болгарский перец и лук, а помидоры черри разрезать каждый на четыре части. Добавить ингредиенты в миску к листьям салата, как и кусочки тунца. Завершающий штрих – полить содержимое миски соком лимона, выжав его, а также оливковым маслом и соевым соусом.