Как приготовить вкусные лисички: от супов до заготовок на зиму

Рассказываем, как приготовить самые вкусные лисички. Выбирайте любой из семи приведенных рецептов — и точно останетесь довольны!

Икра из лисичек на зиму в банке 0,5 литра

Лисички — 350 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Перец горошком — 4 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Уксус 9% — 1/2 ст. л.

Масло растительное — 5 ст. л.

Лисички измельчите в чаше блендера или с помощью мясорубки. В кастрюле с толстым дном соедините грибы с 1 ст. л. масла, доведите до кипения и готовьте 40–60 минут на слабом огне (в процессе помешивайте). Луковицу измельчите ножом, морковь — на терке. Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде, следом выложите овощную смесь, готовьте 7–10 минут, помешивая. Смешайте грибы и овощи, посолите, поперчите и готовьте, помешивая, 20 минут под крышкой на слабом огне. Влейте уксус, перемешайте. Выложите горячую икру в стерилизованную банку. Напоследок влейте остаток масла, не перемешивайте. Закатайте банку, дайте икре полностью остыть.

Ризотто с лисичками, сливками и вином

Лисички — 300 г

Рис — 200 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Вино белое сухое — 80 мл

Сливки 20% — 70 мл

Сыр пармезан — 30 г

Овощной бульон — 1 л

Соль, перец, зелень — по вкусу

Нарежьте грибы кусочками среднего размера. Лук нашинкуйте ножом, чеснок спрессуйте. Соедините два вида масла на сковороде, разогрейте. Когда масло закипит, всыпьте лук и чеснок, жарьте до золотистости. Следом всыпьте лисички, жарьте 5–7 минут. Далее выложите рис, перемешайте, влейте вино и выпаривайте 3 минуты. Влейте около 200 мл бульона. Когда он впитается, влейте еще немного бульона. Повторяйте эту процедуру, пока бульон не закончится, а рис не приготовится. Затем влейте сливки. Добавьте сыр и нашинкованную зелень. Перемешайте и оставьте под крышкой на 10 минут.

Маринованные лисички на зиму

Лисички — 600 г

Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Перец горошком, гвоздика — по вкусу

Вскипятите в кастрюле воду, всыпьте соль, перемешивайте до растворения соли. Всыпьте в кипяток промытые грибы, варите 20 минут, затем откиньте в дуршлаг и дайте просохнуть. Вскипятите 500 мл воды, добавьте сахар, пряности и уксусную эссенцию. Следом всыпьте грибы и готовьте 15 минут. Распределите грибы по стерилизованным банкам, закатайте, заверните в плотную ткань и оставьте остывать.

Жареная картошка с лисичками

Лисички — 500 г

Картошка — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Масло растительное — 1,5–2 ст. л.

Соль, перец, приправы — по вкусу

Грибы промойте, варите 15 минут, снимая пенку, и переложите в дуршлаг. В сковороде разогрейте масло. Всыпьте нарезанный кубиками лук, жарьте до золотистости. Далее выложите грибы, готовьте 5 минут. Добавьте картофель, нарезанный соломкой, перемешайте, накройте крышкой и жарьте 20 минут. В процессе помешивайте. Добавьте приправы по вкусу.

Суп с лисичками и гречкой

Лисички — 250 г

Гречневая крупа — 50 г

Картошка — 2-3 шт.

Лук — 1/2 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу.

Нарезанные лисички выложите в глубокую кастрюлю, влейте 3 л воды и варите 40–50 минут после закипания. В процессе снимайте пенку. Всыпьте к грибам гречку и очищенный, нарезанный брусками картофель. Следом всыпьте кубики лука и моркови. Готовьте суп 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. Приправьте и дайте настояться.

Гречка с лисичками на сковороде

Лисички — 150 г

Крупа гречневая — 120 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное —2 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Соль, перец — по вкусу

В сковороде разогрейте два вида масла. Всыпьте нарезанный кубиками лук, готовьте 4 минуты. Далее всыпьте нарезанные грибы, готовьте 5–7 минут, пока лисички не размягчатся. Всыпьте промытую гречку, обжаривайте 2 минуты, затем влейте 250 мл кипятка и тушите под крышкой 15 минут на маленьком огне.

Баклажан с лисичками и сыром в духовке

Лисички — 80 г

Баклажан — 1 шт. (крупный)

Лук — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сыр твердый (по вкусу) — 40 г

Масло растительное — 2,5 ст. л.

Соль — по вкусу

Нарежьте баклажан кружочками, посолите и жарьте в масле до золотистости с обеих сторон. Переложите баклажановые колечки в форму для выпечки (располагайте их внахлест). Лук нашинкуйте полукольцами и обжарьте до золотистости в разогретом масле. Всыпьте к луку промытые лисички, готовьте еще 10–15 минут. Выложите на баклажаны нарезанные кружочками помидоры. Сверху распределите лисички с луком, посолите, посыпьте тертым сыром. Готовьте в духовке 20 минут при 180 градусах.

Теперь вы знаете, как приготовить самые вкусные лисички. Эти простые, но сытные и аппетитные блюда точно понравятся вам и вашим близким.