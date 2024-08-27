Гигантскую ватрушку испекли на X фестивале мордовского гостеприимства «Кургоня»

На межрегиональном фестивале мордовского гостеприимства «Кургоня – 2024» гостей угостили национальным блюдом – ватрушкой с начинкой из творога и картофеля. Диаметр лакомства составил 3,4 метра.

Фестиваль «Кургоня» проходит на мордовской земле уже в 10-й раз. Праздник отмечают в последние выходные августа. Гостей развлекают национальными песнями и танцами, проводят турниры, мастер-классы и фотосессии, угощают блюдами национальной кухни.Каждый раз местные пекари готовят национальное блюдо народа мокша – ватрушку, испеченную по старинному рецепту, которая по легенде помогла мокшанскому народу преодолеть распри и примириться. Ватрушка кургоня, внешне напоминающая солнце, является и главным символом праздника.

Размер праздничной ватрушки ежегодно увеличивается – как и количество гостей. В этом году вес готового изделия составил 250 кг, в том числе 66 кг теста, а диаметр ватрушки чуть-чуть не дотянул до 3,5 метров.

На изготовление теста для мегаватрушки ушло 40 кг муки, 2,5 кг сахара, 80 яиц, больше килограмма дрожжей, 400 граммов соли, 1,2 кг подсолнечного и 5,6 кг сливочного масла, а также 12 кг кефира. Начинку приготовили из 96 кг картофеля, 48 кг творога, 224 яиц, 12 кг сливочного масла и такого же количества сметаны. Гости фестиваля съели огромную ватрушку меньше, чем за полчаса.

Ранее сообщалось, что белорусский Новогрудок отметил свой день рождения – городу исполнилось 980 лет.