Оладьи из кабачков с паприкой: турецкий рецепт вкусного завтрака

Турецкие оладьи из кабачков, известные как кабак мюджвери, — это легкое и вкусное блюдо, которое готовится из свежих овощей, сыра и зелени. Добавление паприки придает этим оладьям особую пикантность. Готовьте их на завтрак или ужин, подавайте с йогуртом или соусом на основе чеснока. Приводим легкий рецепт.

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Ингредиенты

Кабачки — 3 средних

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 небольшая головка

Брынза или фета — 100 г

Зеленый лук — 2–3 стебля

Травы свежие (например, укроп или петрушка) — по вкусу

Паприка — 1 чайная ложка

Мука — 4–5 столовых ложек

Соль, приправы, перец — по вкусу

Масло растительное — на жарку

Способ приготовления

Кабачки следует натереть на крупной терке и как следует отжать из них лишнюю жидкость. Это следует сделать, чтобы тесто не вышло чересчур жидким.

В подходящую емкость отправьте кабачки, яйца, мелко нарезанный лук, брынзу или фету, измельченный зеленый лук и укроп. Засыпьте туда же муку, паприку, соль и перец. Хорошенько перемешайте до получения однородного теста. Консистенция должна быть достаточно вязкой.

Ложкой кладите тесто на предварительно разогретую сковороду с каплей масла, формируя средние по размеру оладушки. Жарьте их минуты по 3–4 с каждой стороны до появления золотистой корочки. Огонь оставьте средним.

Подавайте оладьи горячими с чесночным йогуртом или другим соусом по вашему выбору.

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