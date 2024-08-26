Оладьи из кабачков с паприкой: турецкий рецепт вкусного завтрака
Турецкие оладьи из кабачков, известные как кабак мюджвери, — это легкое и вкусное блюдо, которое готовится из свежих овощей, сыра и зелени. Добавление паприки придает этим оладьям особую пикантность. Готовьте их на завтрак или ужин, подавайте с йогуртом или соусом на основе чеснока. Приводим легкий рецепт.
Ингредиенты
- Кабачки — 3 средних
- Яйца — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 небольшая головка
- Брынза или фета — 100 г
- Зеленый лук — 2–3 стебля
- Травы свежие (например, укроп или петрушка) — по вкусу
- Паприка — 1 чайная ложка
- Мука — 4–5 столовых ложек
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Масло растительное — на жарку
Способ приготовления
Кабачки следует натереть на крупной терке и как следует отжать из них лишнюю жидкость. Это следует сделать, чтобы тесто не вышло чересчур жидким.
В подходящую емкость отправьте кабачки, яйца, мелко нарезанный лук, брынзу или фету, измельченный зеленый лук и укроп. Засыпьте туда же муку, паприку, соль и перец. Хорошенько перемешайте до получения однородного теста. Консистенция должна быть достаточно вязкой.
Ложкой кладите тесто на предварительно разогретую сковороду с каплей масла, формируя средние по размеру оладушки. Жарьте их минуты по 3–4 с каждой стороны до появления золотистой корочки. Огонь оставьте средним.
Подавайте оладьи горячими с чесночным йогуртом или другим соусом по вашему выбору.
Любопытные факты:
- время приготовления — около 30 минут;
- калорийность — около 180 ккал на 100 г.