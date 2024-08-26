Чем опасен картофель для продуктов в холодильнике

Картофель можно хранить в холодильнике, но только на отдельной полке, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что данная культура выделяет этилен, ускоряющий созревание, в том числе, лука, огурцов и помидоров.

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В холодильнике картофель нужно хранить либо с корнеплодами, либо на отдельной полке. Частички почвы не должны попадать на другие продукты. Почва может содержать различные микроорганизмы и паразитов, таких как сальмонелла, токсоплазма, листерии и другое. Кроме того, картофель выделяет газ — этилен, который ускоряет созревание других овощей, таких как лук, огурцы и помидоры, — подчеркнула Гусакова.

Эксперт добавила, что периодически нужно проверять запасы картофеля на наличие поврежденных и гнилых клубней. Собеседница напомнила, что испорченные корнеплоды необходимо выкидывать, чтобы не испортились остальные.

Ранее Гусакова назвала продукт, способный снизить уровень плохого холестерина в крови, а также нормализовать давление. Речь идет о чесноке. Регулярное употребление этого продукта может предотвратить развитие атеросклероза.

Диетолог Кристина Войт рассказывала, что лучшими продуктами в плане усвоения белка являются куриное мясо и яйца (также перепелиные), креветки и кальмары. Эксперт отметила, что также подойдут белая рыба, кролик и красное мясо.