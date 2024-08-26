Томатный сок с солью: рецепт классического напитка на зиму

Томатный сок с солью — это очень полезный напиток. Он полезен при болезнях ЖКТ, помогает организму лучше усваивать пищу. А еще напиток отлично сберегает всю пользу помидоров. В нашем рецепте объясняем, как сохранить домашний томатный сок на зиму.

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Ингредиенты

Помидоры (выбирайте спелые и сочные) — 5 кг

Соль — 1 ст. л. (или по вкусу)

Сахарный песок — 1 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления

Спелые томаты хорошенько помойте под водой. Если у ваших плодов толстая кожица, попробуйте обдать их кипятком. Тогда шкурка легко слезет, а сок получится нежнее.

Помытые томаты порежьте на четвертинки, а затем измельчите их. Можно отправить в мясорубку или взять погружной блендер. Затем томатное пюре следует процедить с помощью ситечка или марли. Так вы избавитесь от семян и кусочков шкурки, если не сняли ее.

Получившуюся томатную массу отправьте в подходящую кастрюлю. Поставьте на плиту, варите на среднем огне до закипания. Затем снизьте огонь и оставьте еще минут на 15, не забывая помешивать и снимать пенку.

Когда до окончания варки останется минут 5, посолите сок. Еще можете добавить немножко сахара. Не забудьте как следует все перемешать.

Готовый горячий томатный сок разлейте по предварительно подготовленным чистым емкостям.

Вот информация о пищевой ценности томатного сока с солью:

калорийность — 20 ккал на 100 мл;

время приготовления — около 1,5 часа.

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