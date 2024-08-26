Как приготовить томатную пасту без варки в домашних условиях

Томатная паста — это очень важный для домашней кухни продукт. А если вы сделаете ее сами, то сможете сохранить помидоры на зиму. В отличие от классического рецепта этот метод позволяет сохранить все витамины и натуральный вкус томатов без варки.

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Ингредиенты

Спелые помидоры — 2 кг

Соль — по вкусу

Сахарный песок — 1-2 ст. л. (по желанию)

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)

Свежая зелень (базилик, петрушка) — по вкусу

Способ приготовления

Как следует вымойте помидоры, оботрите их. Поместите в подходящую емкость, а затем обдайте очень горячей водой. После этого вы легко сможете снять кожицу.

Пришло время нарезать помидоры. Аккуратно выньте из них сладкую часть с семечками. Можно оставить ее на томатный сок. Нам нужна только мясистая составляющая помидорок. Отправьте ее в мясорубку или блендер. Нужно получить однородную массу.

Затем возьмите мелкое сито или марлю. Сложите туда наше пюре и оставьте так часов на пять или даже на ночь. Нужно, чтобы стекла лишняя жидкость.

Когда нужное время пройдет, добавьте в блюдо соль, сахарный песок, масло, чеснок, пропущенный через пресс, любимые специи. Как следует перемешайте смесь и отправьте в предварительно подготовленные чистые банки (используйте стерилизованные). Храните в прохладном месте.

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