Эксперт поделилась лайфхаком, который сохранит зелень свежей

Хранение салата и другой листовой зелени в холодильнике может показаться простой задачей, но, по мнению кулинарного гуру Кристин Марр, есть простой трюк, позволяющий сохранять овощи свежими намного дольше.

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Листовая зелень быстро портится из-за её нежной текстуры и особых условий хранения. Ей требуется влага, но её переизбыток приведёт к преждевременному гниению зелени.

Вот почему не нужно мыть нежную зелень заранее, а только тогда, когда она вам понадобится.

Один из наиболее эффективных способов сохранить салат, капусту и шпинат свежими — следить за тем, чтобы листовая зелень не подвергалась слишком большому воздействию влаги. Просто отделите листья, поместите их в пакет с застёжкой-молнией вместе с бумажными полотенцами, запечатайте пакет и поставьте его в холодильник.

Кристин Марр также отметила, что не нужно упаковывать пакет слишком плотно, поскольку зелени необходим приток воздуха. Благодаря этому методу такой продукт может храниться неделю, а иногда и дольше.