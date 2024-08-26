Хит сезона: рецепт маринованных грибов

Один из хитов теплого сезона — маринованные грибы. Они готовятся быстро и легко, при этом заготовок хватает до самой весны. Вот рецепт вкуснейших маринованных вешенок.

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Для приготовления возьмите 1 кг вешенок, 600 мл воды, две столовые ложки сахара, два лавровых листа, два зубчика чеснока, шесть горошин перца, растительное масло по количеству банок и четыре столовые ложки уксуса.

Грибы промойте и срежьте со стволика, отправьте в кастрюлю с водой. Добавьте в нее специи, пряности, сахар и соль.

После закипания влейте уксус и готовьте грибы еще 25 минут. После этого переложите вешенки в банки, которые были предварительно простерилизованы. В каждую влейте по столовой ложке растительного масла и закройте крышками. При жалении их можно есть уже через сутки.

Ранее сообщалось, что нередко именно грибы становятся причиной отравлений различной степени тяжести. Особенно опасно случайно спутать съедобные грибы с ядовитыми. Например, употребление обычных лисичек и сыроежек может обернуться неприятными последствиями.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.