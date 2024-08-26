Рецепт для похудения: котлеты из куриной печени

Котлеты из куриной печени понравятся даже тем, кто эту печень не жалует. Домашние точно будут есть их с удовольствием даже без гарнира и хлеба. Вот рецепт — всего 138 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 500 г куриной печени, 100 г сладкого перца, одно яйцо, 80 г репчатого лука, 35 г моркови, 140 г картофеля, 5 г чеснока, 50 г манной крупы, 20 г укропа, 30 мл растительного масла, соль, перец по вкусу и 2 г хмели-сунели.

Промойте печень, обрежьте жир и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте ее маленькими кусочками и поместите в глубокую миску.

Почистите картофель, натрите на мелкой терке и отожмите сок. Добавьте к куриной печени. Сразу смешайте. Очистите морковь и измельчите на терке. Добавьте к печени и перемешайте.

Лук измельчите на мелкой терке и отожмите от лишнего сока. Чеснок пропустите через пресс, перемешайте.

Сладкий перец очистите от семян, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к общей массе и перемешайте. Вбейте яйцо и снова перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте мелко нарезанный укроп, хмели-сунели, перец и соль, перемешайте.

Полученную смесь накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на час, чтобы манка набухла. После этого сформируйте котлетки и обжарьте их на сковороде до готовности. Блюдо готово!

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