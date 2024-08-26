При использовании пластиковой посуды для горячей пищи важно обращать внимание на маркировку, указывающую тип пластика. Эта информация поможет определить, насколько безопасно использовать конкретный контейнер для горячей еды.

Пластиковая посуда с маркировкой «1» изготовлена из PET (полиэтилентерефталата). Этот тип пластика не подходит для горячей пищи, так как может деформироваться под воздействием высоких температур.

Посуда с маркировкой «2» и «4» сделана из полиэтилена. Хотя этот материал более устойчив к нагреву, чем PET, он все же может начать плавиться при температуре выше 100°C.

Какая упаковка экологичнее: пластиковая или биоразлагаемая

Наиболее универсальным вариантом является посуда с маркировкой «5». Она изготовлена из полипропилена – пластика, способного выдерживать высокие температуры. Такие контейнеры можно использовать для разогрева пищи в микроволновой печи и хранения горячих блюд.

Подробнее об этом рассказал в своем видео Сергей Малоземов.