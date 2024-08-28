Рецепт салата из баклажанов и томатов на зиму

Фанаты баклажанов точно оценят этот вкуснейший салат. Вкус чем-то напоминает салат «Огонек», однако имеет свои отличия. Домашним точно понравится — за уши не оттащишь.

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Для приготовления возьмите 3 кг помидоров, 2 кг синих баклажанов, 200 г растительного масла, 200 г сахара, 100–150 г уксуса 9%, два стручка горького перца, две головки чеснока и две столовые ложки соли.

Помидоры вместе с перцем пропустите через мясорубку. Добавьте соль и проварите 15 минут.

Баклажаны нарежьте средними брусочками и отправьте их к помидорам и перцам. Добавьте растительное масло, уксус и сахар. Варите 40 минут, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Разлейте массу в стерилизованные банки и закатайте. Поверните вверх дном и оставьте в теплом одеяле на 24–48 часов. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что одна из любимейших заготовок россиян — лечо из помидоров и болгарского перца. Каждая хозяйка имеет свой любимый рецепт. Повар Юлия Архипова поделилась рецептом вкусной закуски, которую можно приготовить за 30 минут. Вам понадобятся 6 кг помидоров, 1,5 кг перца, столовая ложка соли, стакан сахара, стакан растительного масла, уксус 9% — 5,5 столовой ложки.