Эксперты рассказали, с чем лучше всего сочетать макароны

Многие считают, что макароны — враг стройности, но это не так. Паста может стать частью сбалансированного рациона, если знать несколько секретов. Эксперты рассказали, что следует добавлять к макаронам, чтобы блюдо было вкусным и полезным.

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Овощи — универсальный и полезный ингредиент. Легкая обжарка подчеркнет их вкус и текстуру. Можно подобрать легкий соус, чтобы овощи были в центре внимания. Макароны хорошо сочетаются с томатами, брокколи, сладким перцем.

Также насыщенный вкус и ценные питательные вещества придают грибы. Обжаренные с луком грибы станут отличной основой для пасты.

Морепродукты — изысканный и полезный вариант для любителей вкусной еды. Они богаты белками и полезными жирами, передает Pravda.Ru. Также можно сделать пасту с кальмарами, мидиями или креветками.

Диетолог Татьяна Мещерякова перечислила продукты, которые не стоит есть на ужин, требующие длительного процесса пищеварения, ведущие к скачку сахара в крови и набору лишнего веса.