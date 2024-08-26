Специалисты объяснили, как сохранить урожай помидоров

Эксперты дали советы, как сохранить урожай помидоров надолго
Эксперты дали советы, как сделать так, чтобы собранный урожай помидоров сохранился как можно дольше.
Так, стоит собирать помидоры только после полного созревания. Важно обращать внимание на яркий цвет и легкую податливость при нажатии. Собирать овощи нужно аккуратно, чтобы не повредить плоды.
При сортировке нужно разделить помидоры по степени спелости, а затем тщательно осмотреть каждый плод на наличие повреждений или гнили. Испорченные помидоры стоит выкинуть.
Небольшое количество помидоров стоит хранить при комнатной температуре, если человек планирует использовать их в ближайшие дни. Для более длительного хранения овощи нужно положить в холодильник.
Помидоры можно замораживать для длительного хранения. Но стоит учесть, что заморозка может изменить текстуру помидоров. Необходимо помечать каждую партию замороженных помидоров датой. Это поможет использовать самые старые помидоры в первую очередь, передает Pravda.Ru.
Также агроном, эксперт по садоводству Ольга Сморчкова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить урожай, чтобы наслаждаться свежими овощами в зимний период.