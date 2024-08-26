Специалисты объяснили, как сохранить урожай помидоров

Эксперты дали советы, как сделать так, чтобы собранный урожай помидоров сохранился как можно дольше.

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Так, стоит собирать помидоры только после полного созревания. Важно обращать внимание на яркий цвет и легкую податливость при нажатии. Собирать овощи нужно аккуратно, чтобы не повредить плоды.

При сортировке нужно разделить помидоры по степени спелости, а затем тщательно осмотреть каждый плод на наличие повреждений или гнили. Испорченные помидоры стоит выкинуть.

Небольшое количество помидоров стоит хранить при комнатной температуре, если человек планирует использовать их в ближайшие дни. Для более длительного хранения овощи нужно положить в холодильник.

Помидоры можно замораживать для длительного хранения. Но стоит учесть, что заморозка может изменить текстуру помидоров. Необходимо помечать каждую партию замороженных помидоров датой. Это поможет использовать самые старые помидоры в первую очередь, передает Pravda.Ru.

Также агроном, эксперт по садоводству Ольга Сморчкова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить урожай, чтобы наслаждаться свежими овощами в зимний период.