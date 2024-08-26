Рецепт оладьев на кефире

Как приготовить пышные и воздушные оладьи на кефире: пошаговый рецепт
Приготовить нежные, воздушные как пух оладьи на кефире не составит труда. Достаточно следовать подробному пошаговому рецепту, приведенному ниже.
Ингредиенты
- Кефир (любой жирности) — 200 мл;
- Мука пшеничная — 200 г;
- Яйца куриные — 1 шт;
- Сахар — 2 ст. л;
- Соль — ½ ч. л;
- Сода — ½ ч. л;
- Масло растительное — 2–3 ст. л;
- Вода — 40 мл.
Способ приготовления
Соедините кефир и воду в глубокой кастрюле. Поставьте на огонь и чуть подогрейте (доводить до кипения не нужно).
Всыпьте соду, перемешайте. Затем добавьте сахар и соль.
Вбейте яйцо, перемешайте (желательно венчиком) до однородности.
Порционно всыпьте муку, помешивая. Тесто приобретет кремовую консистенцию.
Дайте тесту настояться при комнатной температуре в течение 10–15 минут.
Разогрейте масло на сковороде. Убавьте огонь. С помощью ложки выложите в сковороду тесто, формируя оладушки.
Жарьте до золотистости, переверните и готовьте до появления румяной корочки.
Пышные оладьи на кефире готовы! Сразу подавайте к столу.
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