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Как приготовить пышные и воздушные оладьи на кефире: пошаговый рецепт

Приготовить нежные, воздушные как пух оладьи на кефире не составит труда. Достаточно следовать подробному пошаговому рецепту, приведенному ниже.

Рецепт оладьев на кефире
© unsplash

Ингредиенты

  • Кефир (любой жирности) — 200 мл;
  • Мука пшеничная — 200 г;
  • Яйца куриные — 1 шт;
  • Сахар — 2 ст. л;
  • Соль — ½ ч. л;
  • Сода — ½ ч. л;
  • Масло растительное — 2–3 ст. л;
  • Вода — 40 мл.

Способ приготовления

Соедините кефир и воду в глубокой кастрюле. Поставьте на огонь и чуть подогрейте (доводить до кипения не нужно).

Всыпьте соду, перемешайте. Затем добавьте сахар и соль.

Вбейте яйцо, перемешайте (желательно венчиком) до однородности.

Порционно всыпьте муку, помешивая. Тесто приобретет кремовую консистенцию.

Дайте тесту настояться при комнатной температуре в течение 10–15 минут.

Разогрейте масло на сковороде. Убавьте огонь. С помощью ложки выложите в сковороду тесто, формируя оладушки.

Жарьте до золотистости, переверните и готовьте до появления румяной корочки.

Пышные оладьи на кефире готовы! Сразу подавайте к столу.

Ранее мы поделились рецептом воздушной запеканки как в детском саду.

Еда