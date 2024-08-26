Рецепт оладьев на кефире

Приготовить нежные, воздушные как пух оладьи на кефире не составит труда. Достаточно следовать подробному пошаговому рецепту, приведенному ниже.

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Ингредиенты

Кефир (любой жирности) — 200 мл;

Мука пшеничная — 200 г;

Яйца куриные — 1 шт;

Сахар — 2 ст. л;

Соль — ½ ч. л;

Сода — ½ ч. л;

Масло растительное — 2–3 ст. л;

Вода — 40 мл.

Способ приготовления

Соедините кефир и воду в глубокой кастрюле. Поставьте на огонь и чуть подогрейте (доводить до кипения не нужно).

Всыпьте соду, перемешайте. Затем добавьте сахар и соль.

Вбейте яйцо, перемешайте (желательно венчиком) до однородности.

Порционно всыпьте муку, помешивая. Тесто приобретет кремовую консистенцию.

Дайте тесту настояться при комнатной температуре в течение 10–15 минут.

Разогрейте масло на сковороде. Убавьте огонь. С помощью ложки выложите в сковороду тесто, формируя оладушки.

Жарьте до золотистости, переверните и готовьте до появления румяной корочки.

Пышные оладьи на кефире готовы! Сразу подавайте к столу.

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