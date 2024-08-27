«Не только шаурма»: назван продукт, который нельзя покупать на улице

Людям вне зависимости от возраста лучше воздержаться от покупки сладкой ваты на улице, заявил NEWS.ru профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения, гигиенист Сергей Гильденскиольд. По его словам, причина заключается в антисанитарии.

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Ни детям, ни взрослым лучше не покупать на улице не только шаурму, но и сладкую вату. Вспомните о гигиене. Улица — это всегда пыль, от которой невозможно избавиться, трудно поддерживать чистоту изготавливающего вату аппарата, одежды и рук продавца. Особенно в жаркую погоду, — сказал Гильденскиольд.

Ученый подчеркнул, что далеко не всегда уличный продавец имеет санитарную книжку, обязательную для всех, кто работает с пищевыми продуктами. Кроме того, улица — это пыльца цветущих рядом растений, которая может попасть в лакомство и вызвать аллергию, добавил он.

Еще одно обстоятельство, о котором нужно подумать перед покупкой. Раньше сладкая вата была исключительно белой. Сейчас модно добавлять в нее пищевые красители и ароматизаторы. Это красиво, детям нравится, но, если они предрасположены к аллергическим реакциям, родители должны взвесить, нужны ли такие дополнительные нагрузки на иммунную систему, — заявил профессор.

Он напомнил, что вата представляет собой тонкие нити сахара, преобразованные из сахарного сиропа при большой температуре. В одной ее порции (если она делается без нарушения технологии) примерно 10 граммов сахара. Норма, например, для военнослужащего составляет 65 граммов в день, с учетом его большой нагрузки, а для детей она существенно меньше, подчеркнул эксперт.

Сейчас очень много детей предрасположены к диабету, поскольку едят очень много сладкого и неполезного: с напитками типа кока-колы, булочками, пирожными и конфетами. Сахарная вата — еще один пункт в этом списке вкусной, но крайне неполезной еды, — заключил Гильденскиольд.

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