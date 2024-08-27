Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Вяленые помидоры с чесноком — это не только вкусная, но и полезная закуска, которая сохранит аромат лета на долгое время. Этот рецепт расскажет вам, как правильно высушить помидоры в домашних условиях и приготовить их с добавлением ароматного чеснока.
Ингредиенты
- Помидоры (лучше всего подойдут сорта сливка) — 1,5 кг
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Оливковое масло — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Итальянские травы (базилик, орегано, розмарин) — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Черный перец (по вкусу) — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Для начала вам нужно помыть помидоры и разрезать их пополам. Затем удалить семена и лишнюю влагу, положив их на бумажное полотенце срезом вниз.
В миске смешайте соль, сахар, черный перец и итальянские травы. Посыпьте помидоры этой смесью и оставить на 10–15 минут.
Разогрейте духовку до 100 градусов. Отправьте помидоры на противень, застеленный бумагой, срезом вверх. Сушить плоды следует в течение трех-четырех часов, периодически проверяя их готовность. Помидоры должны стать сухими, но сохранить эластичность.
Пока помидоры сушатся, можно очистить и мелко нарезать чеснок. Готовые вяленые помидоры уложите в стерилизованные банки слоями, чередуя с нарезанным чесноком.
Залейте помидоры оливковым маслом так, чтобы полностью покрыть их. Закройте банки крышками и храните в прохладном месте.
Вяленые помидоры с чесноком будут готовы к употреблению через несколько дней.
Вот полезная информация о пищевой ценности вяленых помидоров с чесноком:
- калорийность — около 200 ккал на 100 г;
- время приготовления — около четырех-пяти часов (плюс минимум три дня на мариновку).
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