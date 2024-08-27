Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Вяленые помидоры с чесноком — это не только вкусная, но и полезная закуска, которая сохранит аромат лета на долгое время. Этот рецепт расскажет вам, как правильно высушить помидоры в домашних условиях и приготовить их с добавлением ароматного чеснока.

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Ингредиенты

Помидоры (лучше всего подойдут сорта сливка) — 1,5 кг

Чеснок — 4–5 зубчиков

Оливковое масло — 100 мл

Соль — по вкусу

Итальянские травы (базилик, орегано, розмарин) — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Черный перец (по вкусу) — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Для начала вам нужно помыть помидоры и разрезать их пополам. Затем удалить семена и лишнюю влагу, положив их на бумажное полотенце срезом вниз.

В миске смешайте соль, сахар, черный перец и итальянские травы. Посыпьте помидоры этой смесью и оставить на 10–15 минут.

Разогрейте духовку до 100 градусов. Отправьте помидоры на противень, застеленный бумагой, срезом вверх. Сушить плоды следует в течение трех-четырех часов, периодически проверяя их готовность. Помидоры должны стать сухими, но сохранить эластичность.

Пока помидоры сушатся, можно очистить и мелко нарезать чеснок. Готовые вяленые помидоры уложите в стерилизованные банки слоями, чередуя с нарезанным чесноком.

Залейте помидоры оливковым маслом так, чтобы полностью покрыть их. Закройте банки крышками и храните в прохладном месте.

Вяленые помидоры с чесноком будут готовы к употреблению через несколько дней.

Вот полезная информация о пищевой ценности вяленых помидоров с чесноком:

калорийность — около 200 ккал на 100 г;

время приготовления — около четырех-пяти часов (плюс минимум три дня на мариновку).

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