Подведены итоги гастрономического фестиваля «Сырные ряды» в Иванове

Пучежский сыродельный завод реализовал около 100 кг продукции, а предприятие «Аньковское» — 60 кг сыра. Также свою продукцию представили фермерские хозяйства, такие как «Сытая Дуся», «Экопродукт», «Сырный хутор» и «Сыры из Куликова», а также другие сельхозтоваропроизводители из Ивановской области и соседних регионов.

Фестиваль предложил разнообразные виды сыров, от твердых классических до уникальных авторских разработок. Кроме сыра, на ярмарке можно было приобрести мед, молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, сладости, сувениры, саженцы растений и цветов. В целом в мероприятии участвовало более 45 производителей.

Фестивали фермерской продукции проводятся в Ивановской области по поручению губернатора Станислава Воскресенского с 2018 года. В 2020 и 2021 годах «Фестиваль сыра» стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший торговый фестиваль» и в этом году снова заявлен на всероссийский конкурс.

Ранее строительную сферу Ивановской области оценили на федеральном уровне. Также в Ивановской области обсудили проблемы туристической отрасли.