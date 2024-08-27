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Подведены итоги гастрономического фестиваля «Сырные ряды» в Иванове

Пучежский сыродельный завод реализовал около 100 кг продукции, а предприятие «Аньковское» — 60 кг сыра. Также свою продукцию представили фермерские хозяйства, такие как «Сытая Дуся», «Экопродукт», «Сырный хутор» и «Сыры из Куликова», а также другие сельхозтоваропроизводители из Ивановской области и соседних регионов.

Подведены итоги гастрономического фестиваля «Сырные ряды» в Иванове
© runews24.ru

Фестиваль предложил разнообразные виды сыров, от твердых классических до уникальных авторских разработок. Кроме сыра, на ярмарке можно было приобрести мед, молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, сладости, сувениры, саженцы растений и цветов. В целом в мероприятии участвовало более 45 производителей.

Фестивали фермерской продукции проводятся в Ивановской области по поручению губернатора Станислава Воскресенского с 2018 года. В 2020 и 2021 годах «Фестиваль сыра» стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший торговый фестиваль» и в этом году снова заявлен на всероссийский конкурс.

Ранее строительную сферу Ивановской области оценили на федеральном уровне. Также в Ивановской области обсудили проблемы туристической отрасли.

Еда
Станислав Воскресенский