Рецепт низкокалорийных рыбных котлет

Румяные, сочные и нежные рыбные котлеты легко можно приготовить в духовке. Они точно станут отличным дополнением к ужину и не навредят фигуре — всего 91 ккал на 100 г.

© Unsplash

На восемь порций возьмите 350 г форели и 350 г камбалы, одно яйцо, две столовые ложки томатной пасты, 10 г петрушки, чайную ложку сухих специй, соль и перец по вкусу.

Рыбное филе промойте и просушите, удалите пинцетом крупные косточки. Нарежьте рыбу и измельчите с помощью блендера. Петрушку промойте и мелко нарежьте. Соедините в миске рыбный фарш, яйцо, специи, томатную пасту, зелень. Все тщательно перемешайте. Если фарш слишком жидкий, добавьте в него две-три столовые ложки муки или манной крупы и дайте постоять 10 минут.

Сформируйте котлеты и выложите на застеленный фольгой противень. Уберите в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что котлеты можно готовить не только из мяса, но и из круп. Они получаются не менее вкусными и при этом довольно сытные. Предлагаем приготовить котлеты из гречки по этому рецепту — 185 ккал на 100 г.