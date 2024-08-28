Семь рецептов консервированных супов на зиму в банке

Приготовление супа зачастую занимает немало времени. Но процесс можно существенно ускорить, если использовать консервированную заготовку. Рассказываем, как сохранить урожай и сделать запас супов в банках на зиму. Помните, что банки и крышки непременно должны быть стерилизованными.

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Заправка для борща

Для борщевой заправки понадобятся:

Свекла — 1 кг;

Томаты — 800 г;

Капуста — 600 г;

Морковь — 500 г;

Лук — 400 г;

Уксус 9% — 70 мл;

Сахар — 50 г;

Соль — 35 г;

Перец горошком — 5–8 шт;

Масло растительное — 80 мл;

Перец болгарский — 300 г (необязательно).

Овощи промойте и очистите. Влейте во вместительную кастрюлю 3 ст. л. масла. Всыпьте лук, нашинкованный кубиками, и готовьте до золотистости. Нашинкуйте морковку и свеклу на терке и добавьте к луку. Следом выложите ломтики болгарского перца. Добавьте остатки масла и половину уксуса, накройте крышкой и тушите 20 минут. В отдельной кастрюле или сотейнике соедините мелко нарезанную капусту и томатное пюре, всыпьте соль, сахар и перец, влейте 100 мл воды и готовьте 7 минут. Затем переложите пюре в кастрюлю к другим овощам, добавьте остатки уксуса и 150 мл воды и тушите под крышкой 10 минут. Распределите смесь по банкам, плотно закройте или закатайте.

Постная солянка с грибами, капустой и болгарским перцем

В этой заготовке не используется уксус: в качестве консервантов выступают помидоры и масло. Вам понадобятся:

Грибы свежие (по вкусу) — 600 г (можно заменить 2 кг сушеных грибов);

Капуста — 600 г;

Томаты — 500 г;

Лук — 100 г;

Морковь — 100 г;

Перец болгарский — 100 г;

Масло растительное — 200 мл;

Соль — по вкусу;

Лавровый лист — 2–3 шт.;

Перец горошком — по вкусу.

Капусту нашинкуйте соломкой. Оставшиеся овощи нарежьте кубиками. Соедините ингредиенты в глубокой кастрюле, залейте маслом и тушите 35 минут на среднем огне. Отварите нарезанные грибы в воде с солью (время варки зависит от вида грибов). Пересыпьте грибные ломтики, перец и лаврушку к остальным ингредиентам, тушите 30 минут. Распределите смесь по банкам. Разместите банки в глубокой кастрюле, застеленной полотенцем. Залейте водой по плечики и стерилизуйте 15–20 минут, затем закатайте.

Харчо по-грузински

Рис делает традиционный грузинский суп не только вкусным, но и сытным. Возьмите:

Рис — 320 г;

Томаты — 3 кг;

Морковь — 500 г;

Лук — 500 г;

Масло растительное — 1 стакан;

Хмели-сунели — 1 ст. л;

Лавровый лист — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Сахар — по вкусу.

Промойте и отварите рис. Томаты обдайте кипятком, переложите в холодную воду, снимите кожицу. После этого пюрируйте с помощью мясорубки. Всыпьте кубики лука в казан с разогретым маслом, обжарьте до золотистости. Всыпьте тертую морковку, жарьте 15 минут. Вмешайте томатное пюре и готовьте смесь еще 20 минут (жидкость должна выпариться). Добавьте рис, хмели-сунели, соль, сахар, лаврушку и готовьте 20 минут на слабом огне. Распределите по банкам и плотно закройте.

Ленинградский рассольник с перловкой

Благодаря перловке этот суп получается особенно сытным. Вам понадобятся:

Перловая крупа — 1 стакан;

Помидоры — 2 кг;

Лук — 1 шт;

Огурцы — 1 кг;

Морковь — 300 г;

Масло растительное — 3 ст. л;

Соль — 1–2 ст. л;

Сахар — 2 ст. л;

Уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.

Промойте перловку и оставьте на 2 часа в емкости с холодной водой. Нарезанные помидоры пюрируйте в блендере. Переложите томаты в кастрюлю, всыпьте соль и сахар, залейте маслом. Следом всыпьте морковку и кубики лука. Наконец, выложите перловку (без воды), перемешайте, вскипятите и варите 25 минут на слабом огне. Всыпьте огурцы, нарезанные кубиками. Дождитесь, пока смесь снова не закипит, и тушите 15 минут. Вмешайте эссенцию, распределите по банкам, закройте.

Гороховый суп с болгарским перцем

Для приготовления этого супа требуются:

Горох (сушеный) — 200 г;

Перец болгарский — 300 г;

Морковь — 200 г;

Лук — 200 г;

Перец горошком — 7–10 шт;

Соль — 3 ст.л;

Сахар — 3 ст. л;

Уксус 9% — 40 мл;

Растительное масло — 3–4 ст. л.

Залейте горох ледяной водой и оставьте на 2–3 часа. Масло разогрейте в сковороде, добавьте кубики лука и жарьте 5–7 минут. Следом выложите тертую морковь и, помешивая, жарьте 5 минут. Наконец, всыпьте кубики болгарского перца, жарьте 5 минут (в процессе не забывайте перемешивать). Горох пересыпьте в глубокую кастрюлю, влейте 1 л воды и варите 40 минут. Посолите, посыпьте сахаром и перцем, влейте уксус. Следом выложите зажарку и готовьте 10 минут. Распределите по банкам, плотно закройте или закатайте.

Рассольник с булгуром

Для этого супа потребуются:

Булгур — 120 г;

Огурцы — 200 г;

Морковь — 100 г;

Лук — 100 г;

Помидоры — 100 г;

Соль — ½ ч. л;

Сахар — 1 ч. л;

Масло растительное — 40 мл;

Уксус 9% — 1 ч. л.

Варите булгур 15 минут (до полуготовности). В отдельную кастрюлю влейте масло. Выложите нашинкованный лук и жарьте, пока он не станет прозрачным. Далее всыпьте тертую морковку и пюрированные томаты, тушите 15 минут под крышкой. Добавьте кубики огурцов и булгур, вмешайте соль и сахар. Добавьте 100 мл воды, тушите 20 минут, вмешайте уксус и готовьте еще 5 минут. Распределите по банкам и плотно закройте или закатайте.

Щи из свежей капусты

Традиционные щи варятся на основе квашеной капусты. Однако в этом рецепте используется свежий кочан. Вам понадобятся:

Капуста — 1 кг;

Помидоры — 800 г;

Лук — 200 г;

Перец болгарский — 300 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — 1,5 ст. л;

Сахар — 1 ст. л;

Уксус 9% — 1 ст. л;

Перец горошком — 1–3 шт;

Масло растительное — 3–4 ст. л;

Листья лавровые — 1 шт.

Кочан нашинкуйте, посыпьте сахаром и солью, примните в глубокой кастрюле. Следом выложите нашинкованные лук, морковку и сладкий перец. Залейте маслом, всыпьте нарезанные томаты, лаврушку и перец. Тушите 25 минут на медленном огне, накрыв крышкой. Смешайте с уксусом. Распределите по банкам, плотно закройте или закатайте.

Это была подборка 7 рецептов супов в банку на зиму. Благодаря домашним консервам вы в разы ускорите приготовление первых блюд.