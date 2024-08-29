Как отличить натуральный мед от фальсификата

Необходимо полагаться на свои вкусовые ощущения.

Продукт следует сначала подержать на языке, а потом медленно проглотить. Он должен вызывать «терпкое жжение» в горле.

Карамельный привкус мёда говорит о том, что в него добавили сахар, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий кафедрой пчеловодства и аквакультур Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева Альфир Маннапов.

«Как отличить фальсификат от натурального мёда. Нужно доверять своим рецепторам, расположенным в ротовой полости. Все вы знаете, что такое карамель. Привкус карамелизации всегда в ротовой полости ощущается, но, если сахар был добавлен, или фруктоза кукурузная была добавлена — она будет нести оттенок, привкус сладкого, приторного, с карамелизацией. На взгляд очень трудно [определить — прим. ГМ]: они и влажность подведут, холодовую реакцию подведут. Берёте дегустационную палочку, берёте на неё пробу мёда, кладёте на язык, но ни в коем случае не проглатывать. В ротовой полости слизистая оболочка должна наполнится этим содержимым. Затем только аккуратно направляете в ротоглотку. В ротоглотке есть вкусовые рецепторы, которые обязательно вам дадут ответ, какой это мёд. Если слегка терпкое жжение оно произведёт, а не карамельное — это характерно для натурального мёда».

Ранее подмосковный Минсельхоз предупредил граждан об увеличении числа подделок цветочного мёда. Это происходит из-за популярности к этому сорту у людей. Товар не следует покупать на стихийных рынках, у дорог и в других местах несанкционированной торговли, передаёт слова ведомства 360.ru.

Там также отметили, что на региональных ярмарках и рынках можно найти множество видов мёда, например, липовый, гречишный, акациевый и другие.