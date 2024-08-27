Чем питаются люди в космосе

На самом деле рацион у космонавтов похож на диету обычного человека. Только продукты обрабатываются и упаковываются особым образом.

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Блюда для космонавтов разрабатывают специальные отделы космического питания научно-исследовательских институтов. Производят же эту еду специальные заводы в разных странах.

На Международной космической станции в основном находятся русские и американцы. Продукты же туда поставляют NASA и Роскосмос. Так, например, на завтрак американские космонавты едят яичницу с беконом, пьют кофе с тостами, на обед у них макароны с сыром, курица с кукурузой, персики или миндаль, на ужин — пюре из сладкой картошки, индейка, спаржа или тыква.

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Что касается русских, то у них рацион немного отличается. На завтрак они могут употреблять рис с сухофруктами, печенье, творог с изюмом, различные витаминные добавки. На обед у них заливная рыба, суп, сок, ужинают космонавты мясом с салатом и пьют чай с печеньем.

При этом на выбор у космонавтов есть сотни блюд.

Регулярно же на МКС поставляются натуральные продукты (например, хлопья, печенье), регидратируемые (перед их употреблением добавляют кипяток), термостабилизированные (еда требует разогрева).