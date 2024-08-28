Простой рецепт хреновины из помидоров на зиму: готовим закуску без варки

Хреновина из помидоров — это овощная закуска с насыщенным острым вкусом. Делимся подробным рецептом хреновины, которую можно приготовить без варки.

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Ингредиенты

Помидоры — 2 кг;

Хрен (корень) — 250 г;

Чеснок — 200 г;

Соль — 2 ст.л.

Способ приготовления

Банки и крышки заранее стерилизуйте.

Томаты нарежьте, пюрируйте (блендером или с помощью мясорубки).

Чеснок и хрен очистите, нарежьте, также пюрируйте.

Соедините 2 вида пюре, посолите, тщательно перемешайте.

Оставьте закуску под крышкой на 40–60 минут. За это время соль должна раствориться.

Распределите по банкам, закатайте.

Томатная хреновина готова! Храните в прохладном месте.

время приготовления — 1 час 20 минут

калорийность — 38 ккал на 100 г

Ранее мы рассказали, как приготовить хреновину без помидоров.