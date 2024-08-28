Простой рецепт хреновины из помидоров на зиму: готовим закуску без варки
Хреновина из помидоров — это овощная закуска с насыщенным острым вкусом. Делимся подробным рецептом хреновины, которую можно приготовить без варки.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг;
- Хрен (корень) — 250 г;
- Чеснок — 200 г;
- Соль — 2 ст.л.
Способ приготовления
Банки и крышки заранее стерилизуйте.
Томаты нарежьте, пюрируйте (блендером или с помощью мясорубки).
Чеснок и хрен очистите, нарежьте, также пюрируйте.
Соедините 2 вида пюре, посолите, тщательно перемешайте.
Оставьте закуску под крышкой на 40–60 минут. За это время соль должна раствориться.
Распределите по банкам, закатайте.
Томатная хреновина готова! Храните в прохладном месте.
время приготовления — 1 час 20 минут
калорийность — 38 ккал на 100 г
Ранее мы рассказали, как приготовить хреновину без помидоров.