Рецепт пышных пончиков

Всего за 15 минут можно приготовить вкуснейшие пончики, которые получатся мягче пуха. Они точно вмиг исчезнут со стола, а семья попросит приготовить их еще не один раз.

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Для приготовления возьмите стакан кефира, одно яйцо, 2,5 стакана муки, 50 г сливочного масла, три столовые ложки сахара, чайную ложку соды, 1/4 чайной ложки соли, стакан подсолнечного масла для обжаривания.

Влейте кефир в глубокую миску, добавьте соль, сахар и соду. Растопите сливочное масло и влейте его к кефиру. Добавьте яйцо.

В смесь просейте муку небольшими порциями, постоянно помешивая тесто, чтобы не было комков и оно не липло к рукам. Дайте настояться тесту 10 минут, чтобы пончики получились пышными.

После раскатайте тесто, нарежьте на порции и придайте им нужную форму. Разогрейте масло в сковороде и опускайте туда пончики. Обжаривайте их по три минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. По готовности украсьте пончики сахарной пудрой.

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