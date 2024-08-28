Диетический рецепт жареных помидоров

Необычную овощную закуску можно приготовить из помидоров, просто обжарив их на сковороде. Они послужат не только легким перекусом, но и станут отличным вариантом для завтрака или ужина и не навредят фигуре — всего 97 ккал на 100 г.

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На одну порцию возьмите два помидора, два зубчика чеснока, столовую ложку растительного масла, соль, перец и зелень по вкусу.

Помидоры, помойте и просушите. Нарежьте на кружочки толщиной около сантиметра. На сковороду налейте растительное масло. Хорошо разогрейте его и выложите томаты. Убавьте огонь до среднего, жарьте с одной стороны пару минут, а потом с другой. Не накрывайте крышкой.

Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Добавьте его к помидорам. Держите овощи на огне еще три-четыре минуты. На пару минут можно накрыть крышкой, чтобы чеснок пустил сок. Аккуратно сместите помидоры с чесноком, чтобы они впитали в себя ароматное масло. Выключите огонь. Блюдо готово!

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