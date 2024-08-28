Как приготовить вкусное лечо

Наивкуснейшее острое лечо на зиму: пошаговый рецепт
Лечо — это популярная заготовка из сладких перцев и помидоров, которая пришла к нам из венгерской кухни. Вариант с добавлением острого перца придаст блюду особую пикантность, сделав его настоящей находкой для любителей острых закусок. Этот рецепт подробно объяснит, как приготовить наивкуснейшее острое лечо у себя дома.
Ингредиенты
- Перец болгарский — 2 кг;
- Томаты — 1,5 кг;
- Лук — 500 г;
- Морковка — 500 г;
- Чеснок — 4–5 зубчиков;
- Острый перец — 1–2 шт. (по вкусу);
- Сахарный песок — 100 г;
- Соль — 1,5 ст. л;
- Уксус 9% — 100 мл;
- Масло подсолнечное — 100 мл;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Черный перец горошком — 1 ч. л.
Способ приготовления
Сначала вам следует вымыть болгарский перец, очистить его от семян и нарезать полосочками. Помидоры нужно ошпарить кипятком, снять кожицу. Их нарежьте на небольшие кусочки, лук — полукольцами, морковь — натрите, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Острый перец очистите от семян и нарубите на мелкие части.
Далее разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Лук пожарьте до прозрачности, добавьте к нему морковку и готовьте еще минут пять. Затем отправьте туда же предварительно подготовленный болгарский перец. Тушите будущее лечо около 10 минут.
К обжаренным овощам закиньте нарезанные помидоры, чеснок и острый перец. Посолите, засыпьте сахар, поперчите, добавьте лаврушку и перец горошком. Тушите где-то полчаса, не забывая помешивать.
За 5 минут до окончания приготовления вливаем уксус, тщательно перемешиваем и кипятим. Готовое лечо разливаем по стерилизованным банкам, оставляем остыть и переносим в прохладное темное место.
Вот полезная информация о пищевой ценности вкуснейшего острого лечо:
- Калорийность — около 90 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 1,5 часа.
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