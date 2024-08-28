Пошаговый рецепт острого перца на зиму

Острый перец на зиму: пошаговый рецепт для гурманов
Заготовка острого перца на зиму — это отличный способ сохранить его вкус и аромат для использования в различных блюдах. Острый перец можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для добавления пикантности в другие блюда. Этот рецепт подходит как для новичков, так и для опытных кулинаров.
Ингредиенты
- Перец острый (например, чили, халапеньо, цицак и другие сорта) — 1 кг;
- Вода питьевая — 1 л;
- Сахарный песок — 2 ст. л;
- Соль — 1 ст. л;
- Уксус 9% — 150 мл;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Лаврушка — 2–3 шт;
- Перец горошком — 5–6 шт;
- Зонтики укропа — по вкусу.
Способ приготовления
Как следует промойте перцы и дайте им высохнуть. Если вам попались больше плоды, рекомендуем порезать их на кусочки.
В подходящей емкости вскипятите воду, посолите ее, засыпьте туда же сахар, добавьте лаврушку, перец горошком и зонтики укропа. Варите будущий маринад примерно минут шесть, затем залейте в него уксус и уберите кастрюлю с плиты.
Чтобы сохранить яркий цвет острого перца, опустите его в кипяток на пару минут, а затем резко остудите в ледяной воде.
На дно предварительно стерилизованных банок отправьте укроп (можно взять другие травы), нарезанный на дольки чеснок, а уже сверху кладите перец. Залейте эти ингредиенты горячим маринадом.
Делимся полезной информацией об остром перце на зиму:
- Калорийность — около 20 ккал на 100 г;
- Готовить — примерно один час.
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