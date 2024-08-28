Пошаговый рецепт острого перца на зиму

Заготовка острого перца на зиму — это отличный способ сохранить его вкус и аромат для использования в различных блюдах. Острый перец можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для добавления пикантности в другие блюда. Этот рецепт подходит как для новичков, так и для опытных кулинаров.

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Ингредиенты

Перец острый (например, чили, халапеньо, цицак и другие сорта) — 1 кг;

Вода питьевая — 1 л;

Сахарный песок — 2 ст. л;

Соль — 1 ст. л;

Уксус 9% — 150 мл;

Чеснок — 5 зубчиков;

Лаврушка — 2–3 шт;

Перец горошком — 5–6 шт;

Зонтики укропа — по вкусу.

Способ приготовления

Как следует промойте перцы и дайте им высохнуть. Если вам попались больше плоды, рекомендуем порезать их на кусочки.

В подходящей емкости вскипятите воду, посолите ее, засыпьте туда же сахар, добавьте лаврушку, перец горошком и зонтики укропа. Варите будущий маринад примерно минут шесть, затем залейте в него уксус и уберите кастрюлю с плиты.

Чтобы сохранить яркий цвет острого перца, опустите его в кипяток на пару минут, а затем резко остудите в ледяной воде.

На дно предварительно стерилизованных банок отправьте укроп (можно взять другие травы), нарезанный на дольки чеснок, а уже сверху кладите перец. Залейте эти ингредиенты горячим маринадом.

Делимся полезной информацией об остром перце на зиму:

Калорийность — около 20 ккал на 100 г;

Готовить — примерно один час.

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