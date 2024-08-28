Фудблогер назвал топ-3 рецепта освежающего лимонада

Лимонад – это не просто напиток, это настоящее настроение лета! Сразу представляется море, солнце пляж или же дача, веселые посиделки с друзьями и бадминтон на природе! А еще это отличный напиток для романтического пикника в парке. В общем, польза, вкус и хорошее настроение тебе обеспечено — осталось только приготовить! Фудблогер Олеся Воронова поделится своими любимыми рецептами, которые точно понравятся твоим близким!

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1. Классический лимонад с мятой

Простой и душевный рецепт, который подойдет под любое летнее мероприятие!

Для приготовления классического лимонада с мятой нам понадобятся:

4-5 крупных спелых лимонов;

1 пучок свежей мяты;

1 стакан сахара;

1,5 литра холодной воды;

Лед.

Как приготовить:

Шаг 1: Выдавите сок из лимонов, отделив его от мякоти. Для этого можно воспользоваться соковыжималкой или выжать вручную.

Шаг 2: Подготовьте сироп. В сотейник положите стакан сахара и стакан воды, на среднем огне доведите до кипения и варите 5 минут. Затем снимите с огня и остудите.

Шаг 3: В большую кувшин или банку налейте оставшуюся воду, добавьте сок лимона и сироп, тщательно размешайте.

Шаг 4: Помойте и раздавите несколько веточек мяты, положите её в кувшин с напитком. Добавьте лед, чтобы лимонад был особенно прохладным.

Шаг 5: Перемешайте напиток и оставьте его на пару часов в холодильнике — так лимонад настоится, а мятный аромат станет более насыщенным.

Подавайте классический лимонад с мятой в высоких стаканах с толстой соломинкой и долькой лимона на краю. Этот напиток не только утолит вашу жажду, но и подарит ощущение лета в каждом глотке!

2. Имбирный лимонад с медом

Классика с пикантной ноткой! Если вы хотите чего-нибудь послаще, то этот рецепт вам точно понравится.

Для приготовления этого чудесного напитка вам понадобится:

4 крупных лимона;

Корень имбиря 50 гр;

4 ст. ложки меда;

Лёд;

Вода.

Как приготовить:

Шаг 1: Выжмите сок из лимонов.

Шаг 2: Очистите и натрите на мелкой терке свежий имбирь.

Шаг 3: Смешайте лимонный сок, тертый имбирь и мед в большой кувшин.

Шаг 4: Добавьте лёд и воду по вкусу.

Шаг 5: Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Подавайте лимонад в высоких стаканах с долькой лимона и листиком мяты для украшения. Наслаждайтесь этим освежающим напитком и заботьтесь о своем здоровье!

3. Лимонад с ягодами

А что если добавить в лимонад ягодную нотку? Сочетание лимонного кислого вкуса с сладостью ягод – настоящее открытие!

Ингредиенты:

4-5 крупных лимонов;

1 стакан ягод;

1 стакан свежей мяты;

1 стакан сахара;

2 литра холодной воды;

Лед.

Как приготовить:

Шаг 1: Выжать сок из лимонов.

Шаг 2: В блендере смешать ягоды, сахар, мяту и сок лимона. Измельчить до получения однородной массы.

Шаг 3: В глубокую кастрюлю или кувшин вылить полученную массу, добавить холодную воду и перемешать.

Шаг 4: Добавить лед и украсить лимонад веточкой мяты, ломтиками лимона и ягодами.

Готово! Получился невероятно освежающий лимонад с прекрасным оттенком и неповторимым вкусом.

А теперь выбирайте свой любимый рецепт, приготовьте этот чудесный напиток и наслаждайтесь летом в полной мере в кругу друзей и близких!