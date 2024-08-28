Как приготовить томатную пасту в духовке дома

Томатная паста — это основа многих блюд, которая придает им насыщенный вкус и аромат. Приготовление томатной пасты в домашних условиях — отличный способ сохранить вкус спелых помидоров на весь год. Этот метод с использованием духовки делает процесс проще и эффективнее.

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Ингредиенты

Томаты (выбирайте свежие и сочные помидоры) — 3 кг;

Сахар — 1–2 ч. л;

Соль пищевая — 1 ст. л;

Оливковое масло — 2–3 ст. л;

Приправы, сушеные травы (например, базилик, укроп) — по желанию.

Способ приготовления

Хорошенько помойте помидоры и сделайте на них разрезы в форме креста. Затем сбрызните плоды горячей водой и через пару минут отправьте их в ледяную жидкость. Это упростит снятие кожицы. Удалите кожуру и семена.

Порежьте очищенные томаты на крупные кусочки и измельчите их в блендере или прокрутите в мясорубке до однородности.

Залейте наше томатное пюре в глубокий противень или жаропрочную форму. Посолите, добавьте сахарный песок и пару ложек оливкового масла, а также любимые приправы по вкусу.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Поставьте противень с томатной массой в духовку и выпекайте в течение двух-трех часов, периодически помешивая. Паста должна загустеть и уменьшиться в объеме.

Когда паста достигнет нужной консистенции, достаньте ее из духовки. При желании можно дополнительно пройтись блендером для более однородной текстуры.

Разложите горячую томатную пасту по стерилизованным банкам и закройте крышками. Остудите при комнатной температуре, затем храните в холодильнике или другом прохладном месте.

Вот полезная информация о пищевой ценности домашней томатной пасты:

Калорийность — около 70 ккал на 100 г;

Время приготовления — около четырех часов.

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