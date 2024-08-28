Быстрый рецепт лечо

Одна из любимейших заготовок россиян — лечо из помидоров и болгарского перца. Каждая хозяйка имеет свой любимый рецепт. Повар Юлия Архипова в беседе с «Белновостями» поделилась рецептом вкусной закуски, которую можно приготовить за 30 минут.

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Вам понадобятся 6 кг помидоров, 1,5 кг перца, столовая ложка соли, стакан сахара, стакан растительного масла, уксус 9% — 5,5 столовой ложки.

Помойте и нарежьте помидоры на половинки или четверти и пропустите через мясорубку или блендер. Получившееся пюре отправьте в кастрюлю. Следом добавьте соль, сахар, масло и доведите до кипения.

Очистите перцы от семян и нарежьте ломтиками, отправьте в кастрюлю. Варите под крышкой 15 минут, добавьте уксус, прокипятите и через минуту разлейте лечо по стерилизованным банкам. Закатайте их крышками и переверните.

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