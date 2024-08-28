Готовы ли фермеры к вводимой маркировке своих продуктов?

Фермеры могут не успеть к маркировке. С 1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции для фермеров. Как Business FM удалось узнать, к ней готовы не все. Особенно производители краткосрочных товаров. Бизнес жалуется, что процесс маркировки, который требует затрат на установку и содержание, к тому же сократит срок реализации продукта. Маркировку молочных продуктов для фермеров откладывали в течение двух лет. Давали время, чтобы настроить все процессы. Но получилось не у всех. Главным образом потому, что маркировка фермерской молочки с коротким сроком годности — в принципе трудно выполнима, рассказывает директор крестьянско-фермерского хозяйства «НИЛ» Светлана Преображенская:

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Светлана Преображенская директор крестьянско-фермерского хозяйства «НИЛ» «Нанести маркировку на короткую молочку, то есть срок годности, у нас есть трое суток, четверо, пять суток. Прочитать эти коды, нанести, просто нет времени. Надо дополнительный день, а его нет. То есть продукция должна где-то храниться. У нее полезные свойства, именно натуральной, короткой молочки, это в ее свежести, в ее натуральности, что она в течение суток попадает на прилавок магазина. И она продается, как правило, 1-2 дня, все, то есть дольше ее нет смысла хранить, нет консервантов. А сегодня просто слезы, как это все нанести, программное обеспечение, специалистов, которые настроили бы это нет. Ценники выставляют от 500 тысяч, до двух миллионов, чтобы просто там наладить. Плюс оборудование, чтобы нам оснастить все это, надо почти три миллиона где-то взять, чтобы это все работало. Но это технически невозможно».

По словам Светланы, со своей ситуацией она обращалась в Совет Федерации. Она считает, что для продукции со сроком годности в пять суток стоит сделать исключение в маркировке. Или придется сворачивать бизнес. В ЦРПТ — едином операторе системы маркировки товаров — фермерам предлагали помощь с подготовкой к новым требованиям. Можно было купить оборудование и расходники с компенсацией в полцены, получить консультацию по установке. Сооснователь крестьянского хозяйства «ЯстребовЪ и братЪ» в Тверской области Эдуард Ястребов этим предложением воспользовался и сейчас настраивает все процессы. Но сложностей для фермеров, на его взгляд, больше, чем пользы:

Эдуард Ястребов Сооснователь крестьянского хозяйства «ЯстребовЪ и братЪ» в Тверской области «Ферма находится в 250 километрах от Москвы. Перебои с интернетом возможны, перебои с электричеством возможны. Мы просто микро, мы маленькие, если говорить о крупных, может быть, для них это гораздо дороже, но для них это может быть и проще, в плане организации всего этого. Когда кадровый голод и некого найти в деревне, где ферма, кто бы этим занимался, для нас, это весьма большие неудобства. То есть нам не то чтобы помогать, не надо, это все здорово, изначально не надо это. Это же вот извечное наше, давайте вам создадим трудности, а потом будем думать, как вам помочь».

Business FM направила запрос в ЦРПТ. Ответа на момент публикации материала не поступило. Тем не менее у большинства фермеров проблем с новой системой не возникло, говорит управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк:

Илья Березнюк управляющий партнер Agro and Food communications «Насколько нам известно, практически все основные молочные регионы в нашей стране к этой маркировке готовы. Изначально, конечно, было много скептиков, которые высказывали различные опасения, и, самое главное, что введение маркировки для фермеров также повлияет на рост себестоимости у них, ну и, соответственно, на рост цен на полках магазинов. Но все эти опасения на самом деле остались лишь опасениями, поскольку по остальным 17 товарным группам, где маркировка уже введена, все исследования показывают, что рост произошел там не более, на 1 процент в течение шести лет».

А в ЦРПТ при этом отчитываются о пользе маркировки. В начале июня председатель совета директоров Центра Михаил Дубин заявил, что благодаря системе в мае удалось на 67% сократить продажу просроченной молочной продукции.

Тогда начал работать разрешительный режим, когда на кассе блокируется продажа некачественного продукта.