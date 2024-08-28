Селедка – популярная морская рыба, которая веками присутствует в рационе многих народов. Особенно она любима в странах Северной Европы и России. Но насколько на самом деле полезен этот продукт?

Селедка, как и многие другие виды морской рыбы, является богатым источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти вещества крайне важны для нашего организма. Они способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

Однако здесь кроется подвох. Большинство людей употребляют селедку не в свежем, а в соленом виде. Именно в таком виде она чаще всего представлена на прилавках магазинов.

Какие продукты повышают артериальное давление

Засоленная селедка содержит большое количество соли (хлорида натрия). А избыток соли в рационе может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки.

Если у вас есть возможность приобрести свежую или малосоленую селедку – отдайте предпочтение именно ей. Также можно попробовать вымачивать соленую селедку перед употреблением, чтобы уменьшить содержание соли.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.