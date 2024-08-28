Какие ошибки мешают получать удовольствие от еды

Хотите насладиться вкусом еды? Откажитесь от употребления алкогольных напитков, особенно крепких.

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«Поскольку крепкие напитки блокируют белки, необходимые для образования слюны во рту, они могут привести к обезвоживанию клеточных стенок вашего неба», — объяснила сомелье Коди Бриджес в беседе с HuffPost.

Cухость во рту может негативно сказаться на ваших вкусовых рецепторах.

Более того, по словам Сэма Фаваты, директора по производству напитков из Техаса, крепкие напитки могут не только сушить, но и вызывать онемение.

«Этот временный эффект может снизить вашу способность различать сложные вкусы и ароматы», — отметил специалист.

Негативное влияние распространяется не только на еду, но и на другие напитки. Специалисты отмечают, что чем больше вы пьете алкоголя, тем больше притупляете свои чувства. Любое количество имеет значение.