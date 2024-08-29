В какие блюда можно добавить корень имбиря

Многие знают, что корень имбиря обладает составом, благодаря которому оказывается положительное воздействие на организм. Однако в большинстве случаев корень добавляют в напитки, что не дает полезным свойствам полностью раскрыться.

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Корень имбиря можно добавлять в любые блюда на основе риса. При приготовлении можно использовать свежий, маринованный или порошкообразный имбирь. Он отлично раскроет вкусовые качества риса.

Кроме того, имбирь хорошо подходит для блюд из курицы. Он подчеркнет вкус птицы.

И последнее — бобовые. Имбирь можно добавлять в блюда из гороха и чечевицы, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

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