Простой томатный соус: пошаговый рецепт для начинающих кулинаров

Как приготовить простой томатный соус в домашних условиях? Следуйте этому рецепту, чтобы получить вкусный и ароматный соус, который подойдет к любым блюдам, от пасты до пиццы.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль пищевая — по вкусу

Приправы и черный перец — по вкусу

Базилик (свежий или сушеный) — по вкусу

Способ приготовления

Томаты следует очистить от кожуры. Сделайте крестообразный надрез на помидорах, опустите их в кипящую воду на 30 секунд, затем быстро охладите в ледяной воде. Кожура легко снимется. После этого нарежьте помидоры небольшими кубиками.

Разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле оливковое масло. Нарежьте лук и обжарьте его до прозрачности. Затем отправьте туда же измельченный чеснок (пропустите его через чеснокодавку) и обжаривайте еще пару минут до появления аромата.

Добавьте к луку и чесноку нарезанные помидоры, сахар, соль и черный перец. Хорошо перемешайте и тушите на среднем огне около 20–30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть, а помидоры — полностью размягчиться.

В конце приготовления добавьте в соус свежий или сушеный базилик. Перемешайте и дайте настояться еще несколько минут на огне.

Простой томатный соус готов. Его можно использовать сразу или остудить и хранить в холодильнике до пяти дней. Соус отлично сочетается с пастой, пиццей, мясом и многими другими блюдами.

Вот полезная информация о пищевой ценности томатного соуса:

калорийность — около 50 ккал на 100 г;

время приготовления — около 45 минут.

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