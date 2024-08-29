Три рецепта жареного сыра

Жареный сыр идеально дополнит праздничный стол. Его можно подавать к напиткам, а также в паре с брусничным соусом или ткемали. Делимся 3 рецептами жаренного на сковороде сыра.

Твердый сыр в панировочных сухарях

Твердый сыр (любого сорта) — 300 г

Панировочные сухари — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сушеный молотый чеснок — ½ ч. л.

Растительное масло — 100 мл

Приправы (паприка, прованские травы и др.) — по вкусу

Нарежьте сыр брусками. В глубокой миске смешайте сухари и приправы. В отдельную емкость вбейте яйцо, перемешайте венчиком до однородности. Окуните сыр в яичную массу, обваляйте в сухарях со всех сторон. Снова окуните в яйцо и покройте вторым слоем сухарей. Выложите сырные брусочки в глубокую сковороду с кипящим маслом, жарьте до появления золотистой корочки. Выложите сыр на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Жареный сулугуни в панировке

Сулугуни — 250 г

Панировочные сухари— 100 г

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 150 мл

Нарежьте сулугуни брусками. Яйцо вбейте в миску и перемешайте венчиком. Сухари высыпьте в плоскую тарелку. Обмакните сулугуни в яйце и обваляйте в сухарях со всех сторон. Повторите ту же процедуру еще 1 или 2 раза. Выложите бруски в кипящее масло и жарьте до появления золотистой корочки. Если масло не полностью покрывает сыр, переверните бруски, чтобы они прожарились равномерно.

Жареный сыр с начинкой из грецкого ореха

Твердый сыр — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко (любой жирности) — 150 мл

Грецкие орехи — 100 г

Панировочные сухари — 150 г;

Растительное масло — 150 мл

Сыр нарежьте брусками. Вырежьте в половине брусков углубления, заполните молотыми орехами и накройте оставшимися брусками. Вбейте яйцо в глубокую емкость, влейте молоко и перемешайте венчиком. Обмакните сырные палочки в яичную смесь, затем обваляйте в сухарях. Повторите эту процедуру. Выложите бруски в раскаленное масло и жарьте до золотистости. При необходимости переверните.

Мы привели 3 рецепта жареного сыра. Простая и быстрая в приготовлении закуска покорит вас и ваших близких.