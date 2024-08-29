Как выгодно приготовить онигири дома

Онигири — легкий японский перекус в виде рисового треугольника с начинкой. Многие хотят сократить расходы, или просто попробовать приготовить его дома. Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева подсчитала для «Газеты.Ru», во сколько обойдутся домашние онигири.

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«Основой любого онигири является рис. Важно выбрать правильный сорт. Специальный японский вид риса называется Хакумай — это белая крупа с короткими зернами и снятой грубой внешней оболочкой. Именно он используется для приготовления традиционных японских блюд дома, так как имеет клейкую консистенцию, необходимую для онигири. Средняя цена за 100 грамм риса хакумай составляет около 26 рублей», — начала эксперт.

Она также рассказала, что для онигири потребуется нори.

«Листы сушеной японской водоросли нори часто встречаются в азиатской кухне. Они дополняют слегка пресный вкус традиционного риса. К тому же, японцы считают, что нори очень полезны для здоровья, так как содержат много йода и минералов. Людмила Румянцева проанализировала рынок и выяснила, что средняя цена одной пачки листов нори составляет около 70 рублей», — объяснила Румянцева.

А начинка, по мнению технолога, будет самой затратной частью блюда.

«Обычно внутрь онигири кладут рыбу или креветки, но, если вы не любите морепродукты, можно добавить авокадо, васаби или даже сыр. Решать вам! Средняя цена слабосоленого лосося за 100 грамм составляет 263 рубля, а средняя цена авокадо за штуку — 123 рубля», — рассказала она.

Подытожив Людмила Румянцева заявила, что на домашние онигири придется в среднем потратить около 360 рублей на японский снек с рыбой и всего 219 рублей на вегетарианский вариант.