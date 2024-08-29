Шашлык будет таять во рту: повара поделились магическими секретами
Даже если шашлык будет выглядеть очень аппетитно, жесткость мяса может испортить все впечатление от трапезы. Повар Юлия Архипова поделилась секретами мягкости шашлыка, передают «Белновости».
Киви отлично подойдет для приготовления шашлыка. Этот фрукт сделает мясо мягким, вкусным и сочным. Кроме того, он довольно быстро начинает действовать.
Второй секрет — соевый соус. Чтобы размягчить мясо, используйте натуральный соевый соус, так как это ферментированный продукт. Время воздействия соуса — около двух часов. Будьте осторожны с солью.
Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказала, что любители шашлыков стареют быстрее, чем другие люди, из-за содержащихся в блюде H-белков. Врач добавила, что эти вещества при накоплении способствуют развитию воспалений.
До этого врач-диетолог Наталья Лазуренко заметила, что порция готового шашлыка весом до 250 граммов не сможет навредить организму. Она посоветовала сочетать блюдо с зелеными овощами, а также не употреблять алкогольные напитки.