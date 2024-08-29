Шашлык будет таять во рту: повара поделились магическими секретами

Даже если шашлык будет выглядеть очень аппетитно, жесткость мяса может испортить все впечатление от трапезы. Повар Юлия Архипова поделилась секретами мягкости шашлыка, передают «Белновости».

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Киви отлично подойдет для приготовления шашлыка. Этот фрукт сделает мясо мягким, вкусным и сочным. Кроме того, он довольно быстро начинает действовать.

Второй секрет — соевый соус. Чтобы размягчить мясо, используйте натуральный соевый соус, так как это ферментированный продукт. Время воздействия соуса — около двух часов. Будьте осторожны с солью.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказала, что любители шашлыков стареют быстрее, чем другие люди, из-за содержащихся в блюде H-белков. Врач добавила, что эти вещества при накоплении способствуют развитию воспалений.

До этого врач-диетолог Наталья Лазуренко заметила, что порция готового шашлыка весом до 250 граммов не сможет навредить организму. Она посоветовала сочетать блюдо с зелеными овощами, а также не употреблять алкогольные напитки.