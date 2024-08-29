Рецепт хрустящих кружочков из баклажанов

Приготовить хрустящие кружочки из баклажанов очень быстро и просто. Сначала овощ нужно нарезать, а потом каждый кусочек окунуть в яйцо и панировочные сухари. Затем отправить на сковороду. Однако есть один секрет, который делает вкус блюда необычным.

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Во-первых, толщина каждого кружочка должна быть около 5 мм. Отправьте их в глубокую емкость, посолите и залейте водой, оставьте на 20 минут.

После этого обваляйте кружочки в яйце, а затем в панировочных сухарях. Секрет кроется в том, что в 100 г сухарей нужно добавить 50 г тертого сыра и чайную ложку куркумы. Далее обжарьте баклажаны в панировке до золотистости. Рецептом поделилась повар Юлия Архипова в беседе с «Белновостями».

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