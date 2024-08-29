Рецепт картошки с печенью

Быстрый и вкусный ужин можно приготовить из самых простых ингредиентов. Сочетание картофеля и печени точно не оставит равнодушными домочадцев.

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Для приготовления возьмите восемь картофелин, три луковицы, 200 мл молока, соль, перец по вкусу, 500 г куриной печени, 50 г муки, две столовые ложки соевого соуса, половину чайной ложки карри, чайную ложку паприки и сливочное масло по вкусу.

Картошку почистите и нарежьте кружочками. Посолите, поперчите, а лук мелко нарежьте. В форму для запекания выложите несколько кусочков сливочного масла, а сверху — картофельные кружочки. Залейте все молоком.

Накройте фольгой. Форму поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Обжарьте лук до мягкости с небольшим количеством масла.

Печень нарежьте на кусочки, добавьте карри, паприку и соевый соус. Перемешайте и оставьте мариноваться на пять минут. Обваляйте печень в муке и обжарьте на сковороде (по одной минуте каждую сторону).

Готовый картофель выложите на печень, добавьте лук. Отправьте в духовку еще на 15 минут. Блюдо готово!

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