Повар дал советы по приготовлению вкусной ухи

Для приготовления ухи чаще всего используется карп, щука, окунь и судак. Об этом рассказал повар Никита Катков, передает Pravda.Ru.

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Катков отметил, что у этих рыб мягкое и нежное мясо, которое хорошо сочетается с овощами и специями. Также оно имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Повар рекомендовал использовать свежую рыбу. Он считает, что это поможет сохранить качество блюда.

Повар также посоветовал добавить в уху различные овощи – лук, морковь, картофель. Также рыбу не нужно пережаривать или переваривать. По вкусу можно добавить специи и приправы, например перец, укроп, петрушку, лавровый лист и другое, добавил Катков.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что пожилым людям рекомендуется ограничить потребление мясных бульонов из-за снижения активности пищеварительных ферментов. Она объяснила, что при варке в мясной бульон переходят пуриновые основания, которые могут привести к развитию подагры. Предпочтение стоит отдавать нежирным видам мяса и птице, указала врач.