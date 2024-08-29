Простой рецепт французского пате из индейки

Пате из индейки — это французский деликатес, приготовленный из филе птицы. Делимся простым рецептом изысканной закуски.

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Ингредиенты

Филе индейки — 600 г;

Лук — ½ шт;

Молоко — 100 мл;

Сливки — 100 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Майоран — ½ ч. л;

Тмин молотый — ½ ч. л;

Соль — по вкусу;

Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки;

Тосты, крекеры или чиабатта — для подачи;

Соус или варенье или клюквы — для подачи.

Способ приготовления

Промойте и нарежьте филе (как можно мельче). Половину мяса выложите в чашу блендера, залейте молоком, добавьте очищенный чеснок и пюрируйте.

Лук нарежьте кубиками, выложите в разогретое масло и жарьте 3 минуты.

Смешайте филе (и нарезанное, и пюрированное) с луком, добавьте сливки (холодные), приправы и соль, тщательно перемешайте.

Переложите смесь в форму для выпечки, готовьте 60 минут на 180 градусах.

Выключите духовку, оставьте в ней пате на 20 минут, затем вытащите закуску и дайте остыть.

Пате из индейки готово!

Время приготовления — 1 час 35 минут;

Калорийность — 180 ккал на 100 г.

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