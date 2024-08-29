Простой рецепт французского пате из индейки

Простой рецепт пате из индейки по-французски: идеальная закуска к тостам
Пате из индейки — это французский деликатес, приготовленный из филе птицы. Делимся простым рецептом изысканной закуски.
Ингредиенты
- Филе индейки — 600 г;
- Лук — ½ шт;
- Молоко — 100 мл;
- Сливки — 100 мл;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Майоран — ½ ч. л;
- Тмин молотый — ½ ч. л;
- Соль — по вкусу;
- Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки;
- Тосты, крекеры или чиабатта — для подачи;
- Соус или варенье или клюквы — для подачи.
Способ приготовления
Промойте и нарежьте филе (как можно мельче). Половину мяса выложите в чашу блендера, залейте молоком, добавьте очищенный чеснок и пюрируйте.
Лук нарежьте кубиками, выложите в разогретое масло и жарьте 3 минуты.
Смешайте филе (и нарезанное, и пюрированное) с луком, добавьте сливки (холодные), приправы и соль, тщательно перемешайте.
Переложите смесь в форму для выпечки, готовьте 60 минут на 180 градусах.
Выключите духовку, оставьте в ней пате на 20 минут, затем вытащите закуску и дайте остыть.
Пате из индейки готово!
- Время приготовления — 1 час 35 минут;
- Калорийность — 180 ккал на 100 г.
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