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Простой рецепт пате из индейки по-французски: идеальная закуска к тостам

Пате из индейки — это французский деликатес, приготовленный из филе птицы. Делимся простым рецептом изысканной закуски.

Простой рецепт французского пате из индейки
© unsplash

Ингредиенты

  • Филе индейки — 600 г;
  • Лук — ½ шт;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сливки — 100 мл;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Майоран — ½ ч. л;
  • Тмин молотый — ½ ч. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки;
  • Тосты, крекеры или чиабатта — для подачи;
  • Соус или варенье или клюквы — для подачи.

Способ приготовления

Промойте и нарежьте филе (как можно мельче). Половину мяса выложите в чашу блендера, залейте молоком, добавьте очищенный чеснок и пюрируйте.

Лук нарежьте кубиками, выложите в разогретое масло и жарьте 3 минуты.

Смешайте филе (и нарезанное, и пюрированное) с луком, добавьте сливки (холодные), приправы и соль, тщательно перемешайте.

Переложите смесь в форму для выпечки, готовьте 60 минут на 180 градусах.

Выключите духовку, оставьте в ней пате на 20 минут, затем вытащите закуску и дайте остыть.

Пате из индейки готово!

  • Время приготовления — 1 час 35 минут;
  • Калорийность — 180 ккал на 100 г.

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