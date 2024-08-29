Простой рецепт тертых огурцов на зиму

Тертые огурцы можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в рассольниках и салатах. Делимся рецептом тертых огурцов на зиму в банках.

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Ингредиенты

Огурцы — 600 г;

Сахар — 2 ст. л;

Соль — 1 ч.л;

Уксус 9% — 3 ст. л;

Перец горошком — 6–8 шт.

Способ приготовления

Натрите вымытые овощи на мелкой или средней терке, выложите в глубокую емкость.

Влейте уксус, посолите и добавьте сахар. Перемешайте.

На дно стерилизованной банки всыпьте перец. Следом выложите тертые овощи.

Поставьте банку в кастрюлю, застеленную полотенцем. Залейте водой по плечики и кипятите 15 минут.

Закатайте банку, поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. Теперь заготовка должна остыть при комнатной температуре. Далее храните в холодильнике или погребе.

Тертые огурцы на зиму в банках готовы!

Время приготовления — 30 минут;

Калорийность — 36 ккал на 100 г.

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