Слоеные язычки: рецепт простого и очень быстрого десерта

Слоеные язычки — это хрустящее лакомство, которое любят и взрослые, и дети. Эти палочки с сахаром — идеальное дополнение к чаю или кофе. А еще они готовятся очень быстро. С нашим рецептом справится даже ребенок.

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Ингредиенты

Слоеное тесто (готовое) — 500 г

Сахарный песок — 100 г

Корица — по вкусу (для аромата)

Яйцо — 1 шт. (по желанию для смазывания)

Способ приготовления

Разморозьте готовое слоеное тесто при комнатной температуре, если оно заморожено. Легонько раскатайте его на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3-4 мм.

Нарежьте тесто на прямоугольники или полоски шириной около 3 см и длиной 10–12 см, чтобы получить язычки.

Каждый кусочек теста обильно посыпьте сахаром. Можно слегка прижать сахар к тесту руками, чтобы он лучше держался. А еще можете добавить корицу, если любите ее.

Если вы хотите придать язычкам золотистую корочку, смажьте их взбитым яйцом с помощью кулинарной кисточки.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте 10–15 минут, пока язычки не станут золотистыми и хрустящими.

Достаньте слоеные язычки из духовки и дайте им остыть. Подавайте к чаю или кофе.

Вот полезная информация о пищевой ценности слоеных язычков:

калорийность — около 400 ккал на 100 г;

время приготовления — около 30 минут.

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